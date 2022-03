Piazza e Games al Divertistudio

Questo lungo periodo di pandemia ha fatto crescere nei nostri bambini la necessità di stare insieme ai loro amici, di relazionarsi, socializzare e divertirsi. Per questo motivo lo Staff di Spazio Ragazzi Divertistudio ha pensato per loro di organizzare delle serate divertenti, in cui possano valorizzare le loro potenzialità e apprendere nuovi modi di relazionarsi attraverso il magico mondo dei giochi di società in grado di stimolare l’ingegno, la conoscenza e i valori dello stare insieme in un gruppo. Tutto questo avrà luogo in un ambiente protetto, sotto la guida di educatori esperti e la magica atmosfera che solo una buona pizza può creare.

Le serate sono rivolte ai bimbi e ragazzi dai 7 ai 13 anni, e si svolgeranno presso la nostra sede di Piazza Falcone 3 a Biella i venerdì del 18 marzo, 22 aprile e 20 maggio, dalle ore 18 alle ore 22. La prenotazione deve essere effettuata entro il mercoledì precedente.

Per info scrivere a divertistudio@gmail.com,

telefonare al 348.0188561 oppure WhatsApp 338.8675806