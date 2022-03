A Pray suoni e testimonianze delle donne ucraine al Polivalente per l'8 marzo

La giornata internazionale delle donne a Pray si tingerà dei colori arcobaleno dell’inclusione e della pace, nell’ambito di un incontro dedicato non solo alla ricorrenza dell’8 marzo ma anche ai recenti avvenimenti relativi alla guerra in Europa dell’Est.

In partenza alle 16:30, presso il salone polivalente del paese, l’appuntamento comprenderà una miscela di racconti e musica grazie alla presenza della scuola media musicale di Pray e le testimonianze di donne ucraine che vivono da anni in Valsessera, alle quali si aggiungeranno le esperienze delle donne arrivate in questi giorni con i loro figli. Per accedere è obbligatorio il Green Pass.