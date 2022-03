A Viverone si può ancora donare generi di prima necessità per l'Ucraina

C'è ancora tempo per prendere parte alla raccolta di generi di prima necessità per l'Ucraina avviata dal comune di Viverone. Dalle 17 alle 19 di oggi, 7 marzo, i cittadini potranno raggiungere Villa Lucca (via Umberto I 105) per consegnare i prodotti, riposti in buste di nylon e con il contenuto etichettato.