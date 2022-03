Tiro con l’arco, tre medaglie per gli Arcieri Biella

A Pino Torinese sono ripartite le gare per le qualificazioni del prossimo campionato Indoor. Si direbbe che sono andate proprio bene: Melissa Lanza per i senior femminili conquista un bellissimo oro; argento e bronzo per Sara Pivaro ed Eva Revera nei master ad un solo punto dalla prima qualificata.

“Se questo inizio indica il carattere delle ragazze degli Arcieri Biella, non possiamo che sognare in grande – spiegano - Il campionato indoor è appena iniziato ma si interromperà a breve per lasciare spazio a quello outdoor che si svilupperà durante la primavera e l'estate per concludersi a fine luglio”.