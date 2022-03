Nuoto, In Sport Rane Rosse Piemonte protagoniste nei campionati regionali Lombardia

In Sport Rane Rosse Piemonte protagoniste nei campionati regionali invernali in Lombardia, ospitati nei week end del 19, 20 e 26, 27 febbraio dalla piscina di Monza.

Per il gruppo di Biella allenato da Riccardo Mosca e Sebastiano Denni tre i podi conquistati e tanti i piazzamenti tra i primi 8 delle classifiche di categoria (ragazzi, juniores, cadetti e seniores).

Andrea Maia Narchialli è prima nei 50 dorso cadette (29"48), seconda nei 100 (1'04"05) e nei 200 (2'16"41), Benedetta Gardini ottava nei 200 misti juniores (2'25"46), sesta nei 200 dorso (2'18"23), Edoardo Blotto sesto nei 50 dorso juniores (26"52), settimo nei 50 delfino (25"19), Luca Panizza sesto nei 400 stile libero cadetti (4'02"69), quinto nei 200 (1'51"80), Luca Di Lonardo sesto nei 200 misti ragazzi (2'12"06), Martina Gallo quinta nei 200 dorso juniores (2'16"83), settima nei 100 (1'04"26), Viola Fileccia quinta nei 200 rana ragazze (2'42"36), Gabriel Yuri Vento ottavo nei 50 (25"44) e nei 100 (56"79) delfino seniores, Pietro Remorini ottavo nei 200 dorso ragazzi (2'08"53), Tommaso N'Gatoukou quarto nei 200 (2'00"77), quinto nei 100 (56"14), Vittoria Tessile sesta nei 200 delfino ragazze (2’25”89).

In gara anche Martina Gallo, Giulia Vittorini, Anna De Carlo, Angelica Sitzia, Lorenzo Panizza. Per il gruppo di Ivrea in gara Stefano Linty, Simone Spediacci (secondo nei 400 misti junior con 4’25”99) e sesto nei 200 dorso, Valeria Formia, Lavinia Zanolini (sesta nei 200 misti con 2’24”42), Viola Fuscà.

Per il gruppo di Crescentino in vasca Romina Keci, Chiara Salerno, Andrea Dellarole, vincitore dei 200 rana seniores con 2’12”00 e dei 100 con 1’01”20, sesto nei 50, Matteo Ongaro, Fabio Sosso, Gaia Tornavacca (settima nei 200 stile libero ragazze con 2’09”17 e settima negli 800 con 9’12”50), Alessandro Albieri, Contati Denis. Infine sono già 9 gli atleti biellesi che hanno ottenuto il tempo limite di qualificazione per i campionati Nazionali giovanili, in programma allo stadio del nuoto di Riccione dal 25 al 30 marzo.

Si tratta di Andrea Maia Narchialli (50, 100 e 200 dorso), Viola Fileccia (100, 200 rana, 200 misti), Benedetta Gardini e Martina Gallo (200 dorso), Anna De Carlo (100 e 200 dorso), Edoardo Blotto (50, 100 dorso, 50 delfino), Tommaso N'Gakoutou (100, 200 dorso), Bodgan Edoardo Chiriac (100, 200 dorso), Pietro Remorini (100, 200 dorso, 100, 200 delfino, 200, 400 misti).

In cerca del pass ancora diversi atleti di Biella, che come quelli di Ivrea e Crescentino avranno l'ultima occasione di qualificazione nella tappa del 12 e 13 marzo del circuito "Coppa Parigi 2024".