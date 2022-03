La Scuola Pallavolo Biellese non si ferma più, secco 3-0 al PalaPajetta

La Scuola Pallavolo Biellese non tradisce le attese e vince contro la formazione dell’Hasta Volley per 3 a 0. Le mura casalinghe del PalaPajetta hanno premiato i biellesi, che si avvicinano sempre più alla vetta della classifica.

“Siamo molto contenti per la vittoria - dice Luca Guala, schiacciatore biellese -. Era importante fare risultato e guadagnare questi 3 punti, per la classifica e per il morale, perché le prossime settimane ci aspettano due trasferte difficili contro squadre molto forti. Continuiamo a lavorare duramente in palestra e mantenere alto il ritmo.”

Il risultato della partita non è stata l’unica cosa positiva della serata, infatti l’iniziativa di raccolta di generi di prima necessità ha rivelato il grande cuore degli spettatori della pallavolo.

SPB Ilario Ormezzano Sai - Hasta Volley 3-0

Parziali: 25-21; 25-9; 25-16

SPB: Bertoni 3, Guala 8, Marchiodi 6, Ricino 9, Scardellato 18, Silvestrini 3. Libero Vicario. NE: Brusasca, Gallo, Mazzoli, Rastello, Rege.