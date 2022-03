Bonprix Team Volley al tappeto, 1° ko in stagione

Prima o poi doveva capitare, era nell'ordine naturale delle cose. Ieri sera il bonprix TeamVolley ha "macchiato" la sua imbattibilità sulle sponde del lago che ha dato i natali a Gianni Rodari. In quel di Omegna, le ragazze allenate da coach Fabrizio Preziosa hanno per 3-1 e per la prima volta in questa stagione non hanno portato a casa nemmeno un punticino.

Un incidente di percorso che non cambia sostanzialmente nulla in termini di classifica e che, semmai, dà nuovi stimoli alle biancoblù per ricominciare a macinare gioco e risultati in ottica playoff. E dire che la formazione laniera era partite bene, vincendo il primo set 25-20 e portandosi nettamente avanti all'inizio del secondo. Ma l'inaspettata reazione d'orgoglio di Omegna e qualche acciacco tra le fila biellesi (assente Zatta) hanno fatto saltare i piani di capitan Gaito e compagne.

Trattandosi della prima sconfitta, lasciamo spazio a coach Fabrizio Preziosa e alla sua lucida disamina del match: «Per prima cosa mi sento di fare i complimenti a Omegna, perché ha disputato davvero una grandissima partita. La formazione di casa è stata molto brava a non demoralizzarsi nel momento in cui noi eravamo riusciti a prendere in mano il pallino del gioco e tutto sembrava esserci favorevole. Nonostante la loro posizione di classifica hanno avuto il coraggio e la sfacciataggine, per così dire, di affrontarci a viso aperto, senza timore reverenziale, cosa che ci ha messo in difficoltà, perché sinceramente non ce lo aspettavamo. Eravamo riusciti a portare la gara sui binari a noi più congeniali, vincendo il primo set a 20 e andando avanti sull'11-3 in avvio di seconda frazione».

«Forse abbiamo avuto la presunzione di pensare che a quel punto la partita fosse già finita - continua Preziosa -, ma evidentemente non era così, anche perché, in ogni caso, sarebbe stato troppo presto per tirare i remi in barca. Un paio di nostre imprecisioni e qualche errore gratuito hanno permesso al sestetto di casa di tornare sotto sull'8-11 e di riaprire i giochi. A quel punto c'è stato uno svarione mentale nostro che ci ha fatto subire un parziale di 22-7, cosa che non è proprio nelle nostre corde. Da lì in avanti, di fronte a una difficoltà inaspettata, non siamo più riusciti a mantenere il nostro equilibrio psicofisico».

«Nulla di grave, la sconfitta ci sta e non ci cambia molto dal punto di vista della classifica, ma ora dobbiamo essere bravi a recuperare in fretta le nostre energie mentali. Sabato prossimo, infatti, ci aspetta uno scontro diretto per i playoff contro Verbania: una partita che ovviamente non possiamo sbagliare. Dobbiamo solo rimboccarci le maniche e lavorare sodo in settimana durante gli allenamenti. Sono sicuro che le ragazze si faranno trovare pronte per superare il prossimo, importante scoglio», conclude il coach del bonprix TeamVolley.

SARA OMEGNA PALLAVOLO - BONPRIX TEAMVOLLEY 3-1

Parziali: 20-25, 25-18, 25-20, 25-22

TeamVolley: Daffara 5, Levis 8, Gaito 11, Biasin 4, Gualinetti 14, Peruzzo 3, Biassoli, Barbonaglia 2, Cimma (L). Allenatore: Fabrizio Preziosa. Assistente: Paolo Salussolia.