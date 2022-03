Biella surclassa Piacenza, al Forum successo che vale doppio FOTO

Un successo che vale doppio per Biella che raggiunge in classifica Piacenza e la mette dietro nel doppio confronto con una differenza canestri favorevole. Una partita in discesa per Biella che con grinta non ha mai sofferto l’atletismo di Piacenza, costretta a rincorrere e a non sfruttare i centimetri di Morse e i tiri dalla lunga di Venuto e Raivio.

Alla fine per gli ospiti il migliore è stato Donzelli, ex della partita che è stato uno degli ultimi a mollare. Biella ha potuto contare su un Morgillo in gran spolvero che ha annullato Morse e ha siglato una partita quasi perfetta e il canestro a fil di sirena non poteva che essere il suo a chiudere la contesa.Biella parte forte all’inizio ma è troppo frettolosa e i primi tiri non vanno, emblematica un’azione in cui Davis prende tre rimbalzi consecutivi sotto il ferro che non riesce a convertire, ma è tutta una serie di ripartenze e tiri dalla lunga specialità di Bertetti a dare il vantaggio per i padroni di casa al primo intervallo (23/14).

Nel secondo quarto Biella spreca un mare di occasioni per andare su vantaggi rassicuranti e alla sirena lunga i dodici punti sembrano molto pochi per quanto fatto vedere da Piacenza. Meglio la ripresa dove il vantaggio invece si dilata fino ad arrivare a 23 punti. Poi subentra un po’ di stanchezza e la palla non ne vuole più sapere di entrare, mentre si assottiglia il disavanzo. Ci pensa Morgillo a chiuderla e per questa sera si può guardare alla classifica con molto più tranquillità, manca ancora molto alla fine per carità, ma se i presupposti sono questi

Edilnol Biella Vs Bakery Piacenza 73 – 59 (23-14; 38 – 26; 58 -35)

Edilnol Biella: Soviero 3, Bertetti 6, Infante 0, Porfilio 4, Bianchi 7, Vincini 5, Pollone 7, Blair n.e., Loro n.e, Morgillo 12, Hasbrouck 7, Davis 22. All Zanchi

Bakery Piacenza: Morse 10, Venuto 3, Czumbel 0, Donzelli 18, Chinellato 0, Sacchettini 4, El Agbani n.e., Raivio 12, Bonacini 6, Lucarelli 6 All. Campanella

Tiri liberi Biella 9/15 Piacenza 6/12 Rimbalzi Biella 32, Piacenza 32, Assist Biella 16 Piacenza 16