Biella in trasferta supera i Centurioni 29-17 e conquista il punto di bonus offensivo

Tornano a vincere i giocatori di Marco Porrino che oggi, in trasferta a Villa Carcina, hanno colto l’ottavo successo della stagione superando I Centurioni 20-17. Nulla è stato facile sul sintetico del MAW Stadium: i primi quaranta minuti, terminati in perfetta parità (10-10), non rendono la fatica fatta dai gialloverdi a rimanere in partita senza essere travolti dalla foga dei padroni di casa che hanno dato sfoggio di maggiore iniziativa oltre ad un pack più efficiente.

Sblocca il punteggio Morosini al piede al 7’. Mancano i pali gli avversari all’11’, ma le incursioni che riescono a proporre spaventano. Tanti errori da entrambe le parti. Biella è costretto a fare i conti con un gioco al piede inefficace e qualche incertezza di troppo su decisioni e handling. La risposta dei bresciani è di quelle pesanti: meta e trasformazione al 33’. Sbagliano ancora un calcio al 35’, ma al 39’ allungano la distanza oltre la meta trasformata e salgono a quota 10. Biella finalmente reagisce e allo scadere centra il pareggio grazie a Danny Ongarello che segna alla bandierina su palla aperta dopo una mischia ordinata nei ventidue introdotta da Rorato e vinta. Morosini trasforma il 10-10. Porrino cambia le prime linee e sprona i suoi ragazzi, il risultato è strabiliante: la ripresa sembra un’altra partita. Le mischie ordinate funzionano e il piglio sfoderato dai gialloverdi è più concreto e determinato. Morosini va in meta al 3’ e trasforma, replica al 15’ spostando l’asticella oltre al break.

La quarta meta, quella del bonus, arriva al 25’ per mano di Romeo al termine di un’azione corale partita da touche ai cinque metri e drive avanzante. Peccato per la mancata trasformazione di Morosini. Per I Centurioni ancora una meta segnata con prepotenza al 34’ e poi trasformata. Salgono a quota 17, ma Biella non è disposta a cedere e mette pressione fino ai tre fischi finali del direttore di gioco.

Marco Porrino, head coah Biella Rugby: “Prima della gara ho avuto l’impressione che i ragazzi non fossero mentalmente pronti. Tanti errori, abbiamo fatto e disfatto tutto noi. Abbiamo sofferto e provato a costruire, poi nuovamente disfatto, non me lo spiego. Fortunatamente nella ripresa, quando le mischie hanno incominciato ad andare meglio, tutto ha incominciato a girare per il verso giusto. Avevamo una base solida da cui partire per attaccare. Una bella reazione e un paio di belle mete, ben costruite. Ancora un po’ di indisciplina in difesa. Migliore in campo Morosini, molto concreto: dietro non ha sbagliato un pallone, ha sempre contrattaccato bene, fatto calci di spostamento efficaci e segnato due mete. Hanno fatto una bella partita Oghittu, Panaro, Rorato, Panigoni e Ongarello, un giocatore solido, che spesso non si fa notare, è difficile che sbagli e c’è quando deve esserci. Sempre”.

I Centurioni v Biella Rugby Club 17-29 (10-10)

Marcatori: p.t. 7’ c.p. Morosini (0-3), 33’ m. Suttor tr. Frati (7-3), 39’ c.p. Frati (10-3), 40’ m. Ongarello tr. Morosini (10-10). s.t. 3’ m. Morosini tr. Morosini (10-17), 15’ m. Morosini tr. Morosini (10-24), 25’ M. Romeo n.t. (10-29), 34’ m. Pilani tr. Frati (17-29).

I Centurioni: Alegiani; Zaboni, Russo, Casini (67’ Aramasco), Bugatti (56’ Parrino); Frati, Gazzoli; Suttor, Ospitalieri (65’ Cantoni), Roncon (50’ Pilani); Seye (64’ Berardi), Zanatta (75’ Sbarbori); Max Montilla, T. Montilla, G. Datola. Non entrati: Garofalo, Malavasi. All. Bonacina

Biella Rugby Club: Morosini; Foglio Bonda, Grosso, Ongarello, Braga (55’ Lura); Musso, Rorato (60’ Martinetto); Catalano, Oghittu (76’ Benettin), Vezzoli (66’ Laperuta); Protto, Panaro; Chaabane (41’ Panigoni), Milnes (45’ Romeo), Zacchero (41’ Ledesma). All. Porrino

Arb. Giorgio Sgardiolo (Rovigo) AA1 Andrea Pretoriani AA2 Piermatteo Sgura

Calciatori: Morosini (Biella Rugby) 4/5; Frati (I Centurioni) 4/6

Cartellini: /

Punti conquistati in classifica: I Centurioni 0; Biella Rugby 5

Player of the Match: Morosini (Biella Rugby)

Note: giornata soleggiata, partita disputata sul campo sintetico.

Presenti 100 persone circa.

Serie A – risultati XII giornata: I Centurioni – Biella Rugby 17-29; Amatori Alghero – Cus Genova 43-10; Rugby Milano – Cus Torino 21-25; Pro Recco – Parabiago 7-54.

Classifica: Cus Torino punti 47; Biella Rugby 39; Parabiago 33; Rugby Milano 30; Amatori Alghero 19; I Centurioni 18; VII Torino 10; Cus Genova 7; Pro Recco 0.