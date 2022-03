Dal Nord Ovest – Cade dalla bicicletta e si ferisce, donna in ospedale con l’elisoccorso

Si è concluso da poco un intervento congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Servizio Regionale di Elisoccorso sulla Collina di Torino per una mtbiker caduta lungo il sentiero Cambogia, nel comune di Pino Torinese nella zona della strada Panoramica. La donna è caduta dalla bicicletta ruzzolando in una avvallamento profondo alcuni metri e riportando un politrauma.

Sul posto è stata inviata l'eliambulanza con una squadra a terra del Soccorso Alpino a supporto. I tecnici e l'equipe dell'elicottero hanno stabilizzato e imbarellato la paziente, in seguito hanno attrezzato alcune manovre di corda per riportarla sul sentiero e infine hanno trasportato l'infortunata all'elicottero che si era posato lungo la strada Panoramica. La donna è stata ricoverata in ospedale con un codice giallo.