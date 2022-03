Valdilana piange la morte di Giustino Prosdocimo, storico macellaio di Mosso

Valdilana e Mosso in lutto per la scomparsa di Giustino Prosdocimo, mancato all’affetto dei suoi cari all’età di 89 anni. Per tanti anni è stato macellaio e dipendente del salumificio Sella, azienda conosciuta della Valle di Mosso.

“Era parte della storia passata di Mosso – ricorda Enrico Frandino – La sua cortesia e simpatia erano note ai più”. Lascia nel dolore i due figli, Elena e Marco, e le rispettive famiglie. Il Santo Rosario verrà recitato stasera, alle 18.30 nella chiesa parrocchiale di Mosso. Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati alle Imprese Funebri Riunite, alle 14.30 di domani, 7 marzo.