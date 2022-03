Ubriaco cammina in mezzo alla strada e rischia di farsi investire (foto di repertorio)

Forte preoccupazione a Cossato per la presenza di un uomo in mezzo alla strada. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 5 marzo, lungo via Aosta. Alcuni automobilisti, infatti, hanno notato un passante intento a camminare nel bel mezzo della carreggiata, rischiando così di farsi investire.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri, insieme al 118, per identificare il soggetto, un 59enne, visibilmente ubriaco. In seguito, è stato assistito dal 118 e ha poi fatto ritorno alla propria abitazione.