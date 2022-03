Tetto avvolto dalle fiamme, attimi di terrore a Salussola FOTO

Attimi di puro terrore a Salussola per un violento incendio scoppiato nel pomeriggio di oggi, 6 marzo. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato al rogo ma sembra che le fiamme siano partite dal camino per poi propagarsi in tutto il tetto.

Sul posto sono intervenuti molto velocemente i Vigili del Fuoco che, con l’utilizzo dell’autoscala e delle autobotti, hanno provveduto a spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’abitato. Dalle informazioni raccolte, pare che il tetto sia andato completamente distrutto.