Sterpaglie e capanno a fuoco a Viverone, è ancora allarme incendi nel Biellese

Ancora fiamme nel Basso Biellese. Intorno alle 16.45 di oggi, 6 marzo, i Vigili del Fuoco di Santhià si sono portati a Viverone per un incendio di sterpaglie. Il rogo ha interessato anche un capanno rurale che, al suo interno, aveva delle piccole attrezzature agricole. L’intervento è valso all’estinzione delle fiamme e alla messa in sicurezza della zona interessata. La squadra è attualmente sul posto per le ultime accortezze.