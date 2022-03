Auto finisce fuori strada lungo la Provinciale per il Santuario di Graglia, tre persone in ospedaleFOTO

Auto finisce fuori strada lungo la Provinciale per il Santuario di Graglia, tre persone in ospedale (foto di D. Finatti e C. Zannin per newsbiella.it)

Sarebbe di tre feriti il bilancio dell’incidente stradale autonomo, avvenuto nel pomeriggio di oggi, 6 marzo, lungo la Provinciale che porta al Santuario di Graglia. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro ma l'auto è finita fuori strada in un canale, in prossimità dell'acquedotto.

Sul posto si è portato il personale sanitario del 118 per la prima assistenza ai tre occupanti del mezzo. Uno di questi, è stato caricato con la barella spinale sull’elisoccorso, atterrato nel frattempo al campo sportivo di Graglia, per il trasporto in ospedale.

In seguito, anche il conducente e l’altro passeggero sono stati portati in Pronto Soccorso per accertamenti. Non si conoscono, al momento, le loro condizioni di salute. Presenti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del veicolo e la Polizia per gli accertamenti di rito.