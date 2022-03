Non risponde alle chiamate da alcuni giorni, i familiari si preoccupano e lanciano l’allarme. Momenti di apprensione nella giornata di ieri, 5 marzo, a Cossato, dove i Carabinieri sono intervenuti all’interno di un’abitazione.

Qui, avrebbero ritrovato in stato confusionale un anziano, poi assistito dal personale del 118, giunto velocemente sul posto. In seguito, è stato trasportato in ospedale per alcuni accertamenti.