Scatta di nuovo l’allarme a Vigliano Biellese. Questa notte, 6 marzo, hanno ripreso vigore le fiamme nell’area colpita ieri dal rogo (leggi qui): non sono ancora chiare le cause che hanno causato l’incendio, prontamente domato, in poco meno di due ore, dalle squadre dei Vigili del Fuoco, giunte velocemente sul posto. In seguito, si è proceduto a bonificare nuovamente l’intera area colpita.