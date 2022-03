A Cavaglià si farà il Carnevale. Ma in forma ridotta: “Piccolo passo per ritorno alla normalità”

Il Carnevale 2022 a Cavaglià si farà, ma in forma molto ridotta. Con l’anno nuovo iniziato ancora nel segno delle restrizioni a causa dell’emergenza sanitaria, gli organizzatori si sono visti costretti a rinunciare a gran parte del programma.

A spiegare la situazione è Stefano Pozzato, rappresentante del Comitato Carnevale Benefico di Cavaglià: “Fino all’ultimo abbiamo sperato di poter organizzare il Carnevale con tutte le sue manifestazioni che da sempre caratterizzano questa festa collettiva: dalla presentazione alla popolazione dei personaggi e delle maschere carnevalesche, alla rinomata fagiolata, alla cucina che con i piatti preparati con maestria dai nostri cuochi ha sempre saputo accontentare tutti i palati. Per non parlare delle serate danzanti per i più giovani e per gli amanti del liscio delle orchestre spettacolo, della festa dedicata ai più piccoli, della sfilata dei carri allegorici e gruppi a piedi, del folkloristico raduno e presentazione delle Maschere dei Carnevali Biellesi, Vercellesi, Novaresi e Torinesi”.

“Dovremmo aspettare tempi migliori per tornare a tutto questo, ma nel frattempo il Comitato, con i nostri imperterriti fasulat, ha voluto in tutti i modi portare a compimento almeno la rinomata fagiolata - prosegue - La distribuzione dei fagioli e dei salamini avverrà sabato 19 marzo in Piazza Palatucci a partire dalle 11, dopo la immancabile benedizione impartita da don Adriano. Faremo in modo di garantire la sicurezza e il distanziamento sociale imposto dalle normative anti Covid tramite percorsi in cui indirizzare le code delle persone: si ricorda che è necessario indossare la mascherina e che non serve presentare alcun buono, ma l’offerta potrà essere devoluta direttamente sul posto. Siamo certi che la popolazione parteciperà numerosa: questo è un piccolo passo per un ritorno alla normalità di cui ognuno di noi ha bisogno”.