Ucraina, gli aiuti biellesi sono in viaggio: sosta a Lubiana. Il viaggio è lungo ma il morale è alto FOTO e VIDEO

Ucraina, gli aiuti biellesi sono in viaggio: sosta a Lubiana. Il viaggio è lungo ma il morale è alto

Questa mattina, domenica 6 marzo, dal parcheggio del Biella Forum, sono partiti gli aiuti biellesi per l'Ucraina. Cinque mezzi carichi di viveri e materiale sanitario sono in viaggio verso l’est dell’Europa. In questo momento la comitiva biellese ha raggiunto la città di Lubiana, con i primi 600 chilometri effettuati su 1500. Il morale dei partecipanti è alto.

Di seguito vi proponiamo le interviste realizzate dal quotidiano Newsbiella.it a Gabriele Bodo Sasso, presidente Cosrab e ideatore di questa iniziativa, al deputato Andrea Delmastro e all’assessore regionale Elena Chiorino.