Plastic Free, secondo atto a Pavignano: una mattinata dedicata alla cura dell’ambiente FOTO

Proseguono le iniziative targate Plastic Free in tutto il territorio biellese. Oggi, domenica 6 marzo, si sono ritrovati una decina di ragazzi al cimitero di Pavignano per raccogliere i rifiuti gettati e abbandonati a terra.

volontari, lavorando una mattinata intera, hanno riempito diversi sacchi e non si immaginavano di trovare così tanta immondizia di ogni genere buttata in giro. Una chiara dimostrazione di quanto il rispetto dell’ambiente è un argomento che le nuove generazioni sentono vicino. Piccoli gesti in grado di aiutare a sensibilizzare su un tema che a volte viene trascurato.