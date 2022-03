Biella di nuovo in piazza al fianco del popolo ucraino: “No alle bombe e alla guerra” FOTO

Ancora una volta Biella e la sua comunità scendono in piazza al fianco della popolazione ucraina. Nel primo pomeriggio di oggi, 6 marzo, bandiere della Pace e dell’Ucraina sono apparse in tutta piazza Curiel, alla presenza di qualche centinaia di manifestanti. Tra questi, associazioni, forze politiche, cittadini, militanti e tante donne ucraine residenti nel Biellese.

Come Tetyana, residente in Italia da circa 20 anni: “Siamo qui per dire no alla guerra. Esiste la parola, la libertà di pensiero. Diciamo no alla violenza. In questo momento, la mia città d’origine è sotto bombardamento e la mia famiglia è riuscita a lasciare il paese in direzione dell’Italia. Non vedo l’ora di rivederli”. Sulla solidarietà biellese, si dice “stupita del sostegno pervenuto in questi giorni – ammette commossa – Voglio ringraziare tutti coloro che si sono schierati al nostro fianco”.

A fare il punto della situazione in Ucraina, ai nostri taccuini, la responsabile di Biella del gruppo di Amnesty International Gabriella Giachino: “Ci sono filmati e diversa documentazione di attacchi a zone residenziali, scuole e ospedali, con un uso indiscriminato di armi vietate come le bombe a grappolo, proibite dalla convenzione dell’Onu. Si muore in Ucraina, compresi i bambini, molte migliaia di vite sono a rischio e più di un milione di profughi cerca rifugio in Europa. Sulla base del diritto internazionale, gli stati devono risolvere le dispute con mezzi pacifici e nelle forme che non mettano a rischio la sicurezza. No alle bombe, sì ai corridori umanitari per i civili”.

Sul tema è intervenuta anche Rita De Lima, esponente di spicco del Partito Democratico di Biella: “Siamo vicini alle donne ucraine e di tutto il mondo che stanno combattendo per le loro libertà. Chiediamo la pace e che siano rispettati i diritti civili di tutti in ogni parte del globo. Siamo qui in difesa della libertà del popolo ucraino”.