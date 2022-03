Bel gesto dall’Itis Biella, accolto uno studente ucraino in fuga dalla guerra

L’ITIS “Q. Sella” di Biella ha accolto, in una classe del triennio ITI INF, un giovane ucraino che ha lasciato il suo Paese per raggiungere alcuni familiari residenti a Biella. Ora il ragazzo, che abita in città presso i parenti, partecipa alle lezioni dell’Indirizzo informatico, in linea con gli studi che stava frequentando in Ucraina.

È stato progettato, inoltre, un percorso personalizzato per l’apprendimento della lingua italiana. Il preside, professor Giovanni Marcianò, ha manifestato al nuovo studente la solidarietà di tutta la scuola. Nel corso dei prossimi giorni, i redattori del giornalino di Istituto incontreranno il loro compagno per porgergli alcune domande sulla sua dolorosa esperienza.