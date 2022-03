Accendiamo i riflettori, ecco il nuovo progetto di Anffas Biellese

Essere fratelli o sorelle di persone con disabilità. Si chiama “Accendiamo i riflettori” il nuovo progetto di Anffas. E punta a raccogliere, condividere e mettere in rete le storie di quanti vivono o hanno vissuto da familiare con un disabile sotto lo stesso tetto.

Maria Teresa Rizza, presidente dell’associazione biellese, spiega l’iniziativa: “Per lungo tempo lo studio degli effetti della presenza di una persona con disabilità all’interno delle famiglie si è concentrato esclusivamente sui genitori e, in particolare, sulla figura materna. Solo a partire dagli anni Ottanta la ricerca scientifica ha rivolto lo sguardo ai fratelli e alle sorelle realizzando diversi studi, di impostazione prevalentemente clinica, volti a evidenziare gli effetti della presenza in famiglia del bambino con disabilità sullo sviluppo dell’altro o degli altri fratelli individuando sia i fattori che ne mediavano la relazione, sia le possibili conseguenze negative. Negli anni Novanta si è successivamente cominciato ad affermare che la capacità di una famiglia di adattarsi alla condizione di disabilità di un suo componente, sviluppando capacità di resilienza, può essere definita come il risultato delle iniziative intraprese, degli sforzi e delle risorse messe in campo, per raggiungere un nuovo livello di equilibrio, armonia, coerenza e funzionamento di fronte all’evento critico. È chiaro che esistono alcuni fattori legati alla vita della famiglia che esercitano un ruolo importante sulla possibilità di adattamento positivo dei “siblings” alla condizione di disabilità del congiunto: dalla presenza di eventi stressanti al clima familiare, dal benessere materno alle caratteristiche individuali dei fratelli e alle strategie educative genitoriali”.

E ancora, aggiunge Rizza: “C’è poi da considerare che i siblings hanno un impatto unico con la disabilità rispetto alla popolazione tipica ed alcuni studi hanno evidenziato come gli stessi abbiano maggiori probabilità di operare, in età adulta, in contesti connessi alla disabilità. Il benessere psicologico dei “siblings” rappresenta, pertanto, un’area di interesse che necessiterebbe di maggiori approfondimenti. Emerge, dunque, la necessità di sostenere i fratelli e le sorelle di persone con disabilità nel costruire, all’interno di un percorso condiviso di auto-consapevolezza e maturazione reciproca, nell’esprimere i sentimenti e le emozioni vissute partendo dalla consapevolezza che la condizione di “siblings” non deve essere considerata alla stregua di una diagnosi ma deve essere concettualizzata come un’esperienza che può avere aspetti positivi e negativi”.

L’iniziativa ha carattere nazionale. Gli incontri, però, saranno organizzati anche nella sede provinciale a Gaglianico. “Stiamo raccogliendo le adesione e poi, daremo vita a questi incontri cui parteciperanno esperti e operatori qualificati - conclude Rizza -. C’è anche la possibilità di accedere a incontri di altre sedi, tramite collegamenti online. L’auspicio è che, ascoltate le testimonianze dei diretti protagonisti, venga ulteriormente valorizzata la figura dei “siblings” e siano messe in luce le esperienze di vita, recenti o passate, nonché le strategie e i modelli necessari per supportare questa importante risorsa familiare e meglio comprendere quali possano essere le iniziative utili ad affrontare nel quotidiano e nell’intero arco della vita il proprio essere fratelli e sorelle di persone con disabilità”.