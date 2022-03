Calcio Primavera, pareggio a reti bianche al Pozzo tra Torino e Genoa

Termina senza reti l’anticipo del 22° turno del campionato Primavera tra Torino e Genoa, una partita equilibrata, con alcune occasioni potenzialmente interessanti che però non si sono mai concretizzate.

I granata partono molto bene e al secondo minuto vanno subito vicino al gol con Akhalaia, che da fuori area cerca l'incrocio dei pali ma la palla finisce a lato. La partita prosegue in perfetto equilibrio con il Genoa che si dimostra una squadra organizzata in difesa e i padroni di casa che provano a creare qualcosa senza mai concretizzare. La migliore occasione del primo tempo capita sempre ad Akhalaia, che riceve in profondità, ma non centra lo specchio della porta. Termina 0-0 un primo tempo avaro di occasioni.

Come nel primo tempo, anche nella ripresa partono forte i ragazzi di Coppitelli. Pronti, via e i granata spingono per cercare subito il vantaggio, senza riuscire però a creare grossi pericoli. Con il passare dei minuti gli ospiti crescono e iniziano a farsi vedere con sempre maggiore costanza in avanti, ma il Torino si copre bene. Al 65' il Toro spreca un’altra buona occasione per sbloccare la partita: Stenio aggancia e manda in profondità Garbett che da buona posizione spara incredibilmente sull'esterno della rete.

Dall'ottantesimo in poi, il Genoa inizia ad alzare il baricentro e a stazionare nella metà campo avversaria senza però trovare la via del gol. Il match termina senza gol: un pareggio a reti bianche corretto, poiché entrambe le formazioni ci hanno provato ma nessuna è riuscita a fare la differenza. I granata pagano una scarsa vena realizzativa ma lo 0-0 è stato senz’altro il risultato più corretto.

TORINO (4-2-3-1): Milan, Dellavalle, N'Guessan, Anton, Angori; Garbett, Savini; Baeten, La Marca (21' st Gineitis), Zanetti (37' st Ciammaglichella); Akhalaia (30' st Caccavo). Allenatore: Coppitelli.

GENOA (5-3-2): Mitrovic, Dellepiane, Boci, Bolcano, Macca, Ambrosini (13' st Besaggio), Sadiku, Sahli 31' st Bornosuzov), Mercandalli, Gjini, Accornero (31' st Likendja). Allenatore: Chiappino.