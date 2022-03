Anche Biella sostiene l'iniziativa di Zebre Rugby in favore dell’Ucraina

Zebre Rugby e il presidente Dalai hanno aperto in collaborazione con il charity partner Rugby in Ospedale, una raccolta fondi per sostenere le famiglie e i giocatori della squadra di rugby di Kiev RC Polytechnic in fuga dal conflitto russo. Chiunque può dare il proprio contributo effettuando donazioni sul conto corrente del charity partner Rugby in Ospedale.

Le coordinate bancarie sono: UniCredit Banca IT 20 V 02008 11773 000105213095 Filiale: Verona Borgo Roma Causale: Aiuti Umanitari Ucraina In alternativa, sarà possibile devolvere il proprio contributo sulla piattaforma GoFundMe al seguente link: gofund.me/5cc4f284. Biella Rugby, che fa parte della franchigia denominata XV del Nordovest, grazie al progetto Zebre Family, appoggia l’iniziativa.

Il presidente Brc Cesare Maia: “Abbiamo deciso appena ne siamo venuti a conoscenza, di aderire all’iniziativa delle Zebre e del presidente Dalai. Con la franchigia del Nordovest esiste un legame profondo e da rugbisti sappiamo che una squadra unita può ottenere grandi risultati. La scelta è stata quella di fare da cassa di risonanza per un impegno concreto, già avviato e che ha obiettivi ben precisi. Accogliere profughi è un segno di civiltà e un modo di dare risposte a necessità drammatiche. Accoglierli vuol dire anche garantirne la permanenza e il mantenimento. Per questo abbiamo deciso di sostenere la campagna di raccolta fondi e di diffondere il messaggio nella speranza di trovare chi può ospitare donne e bambini in arrivo dall’Ucraina”.