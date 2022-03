A Biella è iniziato il campionato di scacchi, la Biblioteca è l’arena di gioco

È appena iniziato il Campionato Interprovinciale di Biella e Vercelli di Scacchi! La Biblioteca Civica fino a domenica ospiterà il Campionato, ottavo di finale dell’81° Campionato Italiano Assoluto Individuale, valido per i titoli di Campione Provinciale di Biella e di Vercelli, nonché come selezione per la fase regionale.

Ecco il calendario di gioco: 1° Turno: Venerdì 4 Marzo ore 19:30; 2° Turno: Sabato 5 Marzo ore 9:30; 3° Turno: Sabato 5 Marzo ore 15:30; 4° Turno: Domenica 6 Marzo ore 9:00; 5° Turno: Domenica 6 Marzo ore 15:00. Premiazione a seguire.