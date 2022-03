Consiglio Comunale a Biella lunedì, ma solo per le interrogazioni

Il secondo Consiglio Comunale di Biella del 2022 si terrà in “modalità mista”. L’appuntamento è fissato per lunedì 7 marzo, a partire dalle 15, per i Consiglieri in presenza al teatro Sociale Villani.

La pubblicità sarà assicurata in streaming attraverso i canali istituzionali del Comune.

Ventiquattro le interrogazioni presentate dai Gruppi Consiliari e inserite in agenda.

Alcuni temi di quelle presentate: collegamenti ferroviari, funivie Oropa, Villaggio La Marmora manutenzione vie (Pd), vecchio ospedale, ponte della Maddalena, manutenzione aree cimiteriali (Biella al centro).