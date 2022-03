Coldiretti Vercelli-Biella: servono polizze assicurative contro danni da gelo

“Un intervento della Regione affinché le compagnie assicurative attivino, in tempi rapidi, le polizze contro le gelate notturne”. Questa la richiesta, inviata sotto forma di lettera ufficiale, da parte di Coldiretti Piemonte nei confronti del presidente Alberto Cirio e all’assessore all’Agricoltura Marco Protopapa. Gli sfasamenti climatici sempre più evidenti e ricorrenti hanno provocato il risveglio anticipato di diverse colture come la frutta e la vite e di conseguenza è alto il rischio di gelate notturne e dei relativi danni. Una problematica che già l’anno scorso ha provocato diverse problematiche ai produttori, azzerando, in alcuni casi, il raccolto.

“I nostri imprenditori monitorano costantemente la situazione ogni notte, ma la preoccupazione è anche per i mesi successivi, per quello di aprile in particolare – sottolineano il Presidente di Coldiretti Vercelli-Biella Paolo Dellarole e il Direttore Francesca Toscani - Sono a pronti a mettere in atto tutti i sistemi di lotta al gelo, sia attivi sia passivi, ma occorre una diversa sensibilità delle compagnie assicurative”.