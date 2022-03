Mongrando, alla biblioteca civica la proiezione del docufilm dedicato a Lidia Menapace

Nuovo appuntamento dell’associazione Voci di Donne a Mongrando, programmato per venerdì 11 marzo presso la biblioteca civica in via Roma.

In partenza alle ore 20.45, la serata sarà dedicata alla proiezione del docufilm “Ci dichiariamo nipoti politici” di Monica Lanfranco e Pietro Orsatti, che narrerà la vita e l’esperienza umana e politica di Lidia Menapace, figura di spessore del Novecento con un trascorso partigiano e politico, autrice di numerosi saggi.

Presente alla serata l’autrice del docufilm Monica Lanfranco. Ingresso libero fino ad esaurimento posti per chi è in possesso di green pass.