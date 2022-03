Alessandro non ce l'ha fatta, morto il 26enne novarese colpito da Leucemia Mieloide Acuta

Alessandro Grazioli non ce l'ha fatta. Il 26enne novarese che nei mesi scorsi era stato colpito da Leucemia Mieloide Acuta è morto all'ospedale di Bologna dove era stato ricoverato alcune settimane fa in attesa del trapianto di midollo osseo.

Novarese e Vco si erano mobilitate dopo che Admo Piemonte aveva lanciato un appello a cui avevano risposto oltre 2.500 persone in pochi giorni. Il giovane novarese era laureato in economia e aveva una grande passione per il calcio. Giocava in Promozione nelle fila del Sizzano mentre da giovane aveva calcato i campi piemontesi con la maglia dell’Accademia Borgomanero.