Ubriaco in un locale trovato senza Green Pass: multato dai Carabinieri

Non si fermano i controlli per il rispetto delle norme anti-Covid. In un locale del Cossatese, la scorsa sera, nel corso di un normale servizio di prevenzione, i militari del Nucleo Radiomobile di Cossato hanno sorpreso un avventore in palese stato di ebbrezza alcolica.

Da un più attento controllo, l’uomo è risultato privo del certificato verde e per tale motivo sanzionato con 400 euro di ammenda. La medesima ammenda è stata comminata al titolare al quale è stata contestata la mancata verifica del titolo. Dal Comando di Cossato è stato trasmesso un dettagliato resoconto diretto alla Prefettura di Biella.