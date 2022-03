La Valle Cervo piange il centenario Piero Lace

Lutto in Valle Cervo per la morte di Piero Lace, mancato all’affetto dei suoi cari all’età di 100 anni. Meccanico per buona parte della sua vita, era un volto storico della comunità di Andorno Micca e dell’intera vallata. Il Santo Rosario sarà recitato lunedì, alle 18.30, nella chiesa parrocchiale di Andorno Micca. Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati all’Impresa Funebre Mosca, alle 10 di martedì 8 marzo.