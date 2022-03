Non è domato l'incendio a Vigliano, a fuoco anche rifiuti FOTO e VIDEO

Colonna di fumo imponente spaventa i residenti di Vigliano, in corso le operazioni di spegnimento (foto e video di D. Finatti e C. Ciccarelli per newsbiella.it)

Aggiornamento ore 15

Non si sono ancora concluse le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area di Vigliano Biellese, interessata da questa mattina, 5 marzo, da un incendio. Colpiti dalle fiamme, oltre a sterpaglie e parti di sottobosco, anche rifiuti abbandonati. Ad ora, stanno operando sei mezzi dei Vigili del Fuoco e diverse squadre AIB. Non sono ancora note le cause del rogo.

Il fatto

Ha destato non poca preoccupazione l’imponente colonna di fumo visibile a Vigliano Biellese e da diversi punti del Biellese. A prendere fuoco circa due ettari di terreno, tra sterpaglie e residui di sottobosco. Sul posto stanno intervenendo tre mezzi dei Vigili del Fuoco e le squadre AIB, impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area colpita. A presidiare la zona anche i militari dell’Arma.