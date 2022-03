Attraversa la strada e viene urtata da un’auto, 72enne in ospedale

Un altro investimento pedonale nel Biellese. Questa volta il fatto di cronaca si è registrato in via Matteotti, a Cossato, nella mattinata di ieri, 4 marzo.

Dalle informazioni raccolte, una donna di circa 72 anni sarebbe stata leggermente urtata da un’auto in transito mentre era impegnata ad attraversare la strada. La pensionata è stata assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale per alcuni accertamenti in codice verde. Sul posto anche la Polizia locale di Cossato per la raccolta dei rilievi.