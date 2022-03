Momenti di forte preoccupazione a Cossato. Intorno alle 16.40 di ieri, 4 marzo, un adolescente alla guida della sua moto è precipitato a terra dietro la scuola Maggia. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo del mezzo ed è caduto in maniera autonoma sull’asfalto.

Sul posto si sono portati i sanitari del 118 per l’assistenza e il trasporto al Pronto Soccorso in codice verde. Presenti anche gli agenti di Polizia locale per gli accertamenti di rito.