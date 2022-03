“Nuraghe Chervu”: il comune di Pieve di Fissiraga (Lodi) ha portato a Biella la sua ‘pietra di memoria’

Il sindaco di Biella Claudio Corradino ha ricevuto a Palazzo Pella la delegazione proveniente da Pieve di Fissiraga (piccolo comune della provincia di Lodi, in Lombardia). Il sindaco Stefano Guerciotti ha consegnato la pietra di memoria, che verrà collocata presso l’area monumentale di “Nuraghe Chervu”. Con lui erano presenti il presidente dell’Associazione nazionale combattenti e reduci Turiddo Vailati e il segretario Federico Dalceri. Durante l’incontro è avvenuto uno scambio di pubblicazioni tra il presidente del circolo Su Nuraghe Battista Saiu e il sindaco ospite.

“In una giornata particolare come quella di oggi, in cui la parola GUERRA, è purtroppo tornata protagonista dei titoli dei giornali di tutto il mondo, abbiamo compiuto, come Amministrazione, un atto contro la guerra, dal forte valore simbolico”. Ha affermato il sindaco di Malcesine nel consegnare a Biella la pietra di memoria dei Caduti nel suo Comune durante la Prima guerra mondiale. “Su invito della Prefettura e del Comune di Biella, abbiamo aderito alla realizzazione del loro monumento per la commemorazione ai Caduti della Grande guerra: un nuraghe di pietra, davanti al quale è stato posizionato un lastricato commemorativo recante pietre provenienti dai più diversi comuni italiani, con il rispettivo numero dei Caduti. Proprio oggi – continua il Primo cittadino - il caso ha voluto che portassimo la pietra di Pieve (realizzata dalla nostra Associazione Combattenti e Reduci locale), in ricordo dei nostri 36 caduti che, più di un secolo fa, diedero la vita per gettare le basi della democrazia moderna. Una bellissima iniziativa che è stata condivisa con il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, il sindaco di Biella Claudio Corradino e il Presidente del Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe Battista Saiu. Tutti assieme per deporre una pietra e ricordare il passato, pur essendo scossi per il presente, ma - speriamo - fiduciosi per il futuro!