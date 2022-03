A Oropa resta aperta la pista del ghiaccio e del percorso sulla neve

Ad Oropa 5 cm di neve, la pista sulla neve per i mini quad riparte con il divertimento del fuori strada sulla neve per i ragazzi/e dai 5 ai 12 anni. Il freddo garantisce anche una pista del ghiaccio ancora eccezionale per chiudere la stagione alla grande. Sino a domenica 13 quindi l'ASD Oropa Outdoor garantisce l'apertura della pista del ghiaccio e del percorso sulla neve.