Candelo scende in campo per l’Ucraina, punto di raccolta in Biblioteca (foto dalla pagina Facebook di Paolo Gelone sindaco di Candelo)

Candelo si attiva per l’Ucraina con un punto di raccolta. A raccontare la nuova iniziativa il sindaco Paolo Gelone: “Con la collaborazione di una rete di partner locali (Fondazione Fila Museum e Le Boutiques Solidali) possiamo far arrivare aiuti urgenti in Ucraina, in particolare per l'ospedale a Chernihiv. Abbiamo organizzato un punto di raccolta in Biblioteca con i seguenti orari: lunedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16:30; martedì dalle 9 alle 11; mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16:30; sabato dalle 9 alle 11.30. Oggi i nostri Bogiagreen hanno distribuito molti di questi volantini e locandine per il paese (altri sono disponibili in Comune e Biblioteca), per cercare di arrivare a più persone possibile. Passate parola e dimostriamo tutti insieme, ancora una volta, quanto forte batte il cuore di Candelo".

Ecco tutto ciò che può essere utile:

MEDICINALI E MATERIALI SANITARI

• Antibiotici in fiale e in compresse: amikacina, clindamicina, ciprofloxacina, cefuroxima, lincomicina, cefoperazone, meropenem • Cefalosporine: ceftriaxone • Penicillina in fiale e in compresse: amoxicillina, • Metronidazolo crema • Antibatterici: ornidazolo, levofloxacina, ofloxacina, • Anti-infettivi: fluconazolo, clindamicina• Emostatici in fiale: acido tranexamico, fibrinogeno 1g, fitomenadione 10mg, noradrenalina • Analgesici in fiale e compresse: dexketoprofene, ketorolak trometamina, paracetamolo • Soluzioni fisiologiche • Deflussori, rubinetti, cateteri venosi, cateteri centrali, port a cath, lacci emostatici • Integratori: trisol, acesol e simili • Disinfettanti • Pannolini per bambini e adulti • Coperte isotermiche • Garze, garze sterili, bende, cerotti • Teli mono uso • Teli sterili e guanti sterili • Guanti in vinile e in nitrile • Occhiali para schizzi • Mascherine • Salviette detergenti per adulti e bambini

ALIMENTI E VARIE

• Latte in polvere • Carne e pesce in scatola • Mais, legumi e verdure in scatola • Minestre disidratate • Acqua in bottiglia • The, caffè • Pile stilo AA.