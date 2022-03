Biella al fianco della popolazione ucraina, gazebo vicino al Comune

Alla luce della drammatica situazione di conflitto che si sta vivendo in questi giorni in Europa, l’amministrazione comunale, con in testa il sindaco Claudio Corradino, ha posizionato per l’intera giornata di oggi, sabato 5 marzo, nei pressi del Comune, un gazebo istituzionale per attestare la vicinanza della città di Biella alla popolazione dell’Ucraina, vittima dei drammatici scenari di guerra in corso.