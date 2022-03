“Su Nuraghe Calcio Biella" vince 12-3 contro “Sporting Club Cossato”

L’incontro, disputato lunedì 21 febbraio 2022 presso il Centro sportivo “San Biagio” di Biella, ha fatto registrare la vittoria di 12-3 in favore di “Su Nuraghe Calcio Biella” in campo contro “Sporting Club Cossato”. Risultato che conferma bravura e preparazione atletica dei ragazzi con lo stemma della Sardegna sul cuore, squadra capolista della classifica provvisoria del Campionato provinciale di calcio a 7, organizzato da A.S.C. (Attività Sportive Confederate) di Biella, Ente di promozione sportiva riconosciuto e patrocinato dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).

Una sfida ben diretta dall’arbitro Domenico Calabrò, con momenti di incertezza di cui ha approfittato lo “Sporting”, capitanato da Luca Vitali e allenato da Alfredo Setale, con tre reti messe a segno, forti anche della presenza di giocatori di gran livello sportivo. A questi hanno saputo tenere testa gli altrettanto bravi atleti di “Su Nuraghe” con il risultato finale di 12 gol segnati rispettivamente: 4 da Edoardo Ceria; 3 da Gabriele Giusio; 2 da Roberto Geromel; 2 da Nicholas Bovolenta;1 da Manuel Pizzo. In capo alla classifica marcatori, Edoardo Ceria, con un bottino di 22 gol, inseguito da Luca Varacalli di “Bugella in Piazzetta” (17 gol) e Karafi Amjad di “Nottigam Forest” (16 gol).

Giovedì 3 marzo, alle ore 20:00, si disputerà la 13ma giornata del Campionato amatori calcio a 7 open: “Su Nuraghe Calcio Biella” scenderà in campo presso "Sport Center" di Gaglianico, in via Napoli, per incontrare “Sbronzing Lisbona”.