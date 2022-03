Pioggia di podi per Valdigne Triathlon nella prima Tappa del Circuito Nazionale Duathlon

La stagione del Triathlon è iniziata!

Dopo le tappe del Winter Triathlon, domenica 27 febbraio è andata in scena la prima Prova del Circuito Nazionale Duathlon con l’ottima organizzazione di Spartacus Events nella bella cittadina lecchese di Barzanò.

La gara, su distanza Sprint (5km run – 21km bike - 2,5km run), ancora una volta di è rivelata tra le più dure di tutta la stagione del triathlon con la prima frazione di corsa resa difficile dalla temuta “Pain’s Hill” e da una frazione ciclistica che in soli 21 km presentava 400m di dislivello e un tracciato molto tecnico e con molti rilanci.

Grandi soddisfazioni in campo femminile per i colori di Valdigne Triathlon dove la giovane Junior Letizia Martinelli ha sfoderato una prestazione perfetta conquistando l’argento assoluto dietro la più esperta atleta del Raschiani Triathlon Alice Capone. Sempre al femminile tante altre soddisfazioni con l’oro tra le M5 di Marinella Sciuccati, autrice ancora una volta di una frazione di ciclismo di livello assoluto. Ancora uno splendido oro tra le M3 per la biellese Alessandra Degiugno con tre frazioni con ottimo crono. Molto buona la prova della cuneese Chiara Costamagna, che nonostante si trovi a più agio sulle distanze lunghe, ha colto il bronzo tra le S4 a testimonianza del suo alto livello atletico-sportivo. Tra le Youth B, discreto bronzo per l’altra biellese, la quindicenne Costanza Antoniotti, che, al debutto nella distanza per adulti, dopo una buona prima run ha patito la gara, ma ha sicuramente fatto esperienza, con lei ha debuttato un'altra biellese, Carlotta Freguglia, anche lei nata nel 2006 che è giunta 9° tra le Youth B. Un’altra medaglia di bronzo tra le M4 per Mariela Oropeza con una gara solida e con tre frazioni equilibrate.

In campo maschile, prova di alto livello per l’atleta di casa, il lecchese Michele Bonacina, il Campione Italiano di Triathlon Cross, ha conquistato una meritatissima quarta posizione assoluta in un lotto estremamente qualificato dei partenti. Lo ha seguito al traguardo il valdostano Davide Bajo, argento tra gli S2, che fino al termine della seconda frazione ha lottato ad armi pari con i migliori. La gara è stata vinta dal giovane Davide Menichelli del Doria Nuoto Loano autore di una prova straordinaria. Molto buone le prove dei due atleti verde-turchese oro nati nel 2005, Giacomo Gangi e Mirco Pordenon che, nonostante la durezza del percorso, hanno conquistato l’8° e il 9° posto di categoria immagazzinando così esperienza per le prossime gare in programma.

Molto soddisfatti i Tecnici e i Dirigenti di Valdigne Triathlon presenti sul campo gara che hanno potuto applaudire le splendide prestazioni dei loro atleti, ora il focus sarà sulle prossime gare di Duathlon assolute e giovanili.