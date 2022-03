I Faggi, le novità di marzo 2022

Il Circolo I Faggi

La Piscina è pronta ed insieme a sauna, bagno turco e vasca idromassaggio, completano il ripristino della area benessere.

Dopo una partita a tennis, una impegnativa sessione di palestra, oppure terminata la lezione di yoga o pilates…o semplicemente per ritagliarsi un meritato momento di relax dopo una lunga giornata lavorativa… una sosta presso la Spa del Circolo I Faggi rigenera il corpo e la mente…

Spazio culturale artistico: le “Stele esoteriche” in mostra a I Faggi

L'artista Carla Vallata espone da oggi presso la prestigiosa club house del circolo I Faggi di Biella con una serie di sculture intitolata "Stele esoteriche". In questa esposizione Carla Vallata prosegue il suo percorso di ricerca nel profondo dell'anima con la lavorazione dell'argilla da cui estrae vere e proprie tavole. Esse descrivono le diverse tappe dal buio dell'ignoranza alla luce della sapienza. Non serve cercare la precisione nel dettaglio. Il cardine di tutta l'opera dell'artista è sempre più volto all'uso reiterato di simboli che attraverso un rituale definito ci portano ad accrescere la consapevolezza dell'individuo nel suo progresso spirituale.

Grazie a questa recente collaborazione con il circolo sportivo I Faggi sarà possibile ammirare il lavoro di Carla Vallata in un allestimento.

Il pittore Giovanni Rosazza vince il premio “Dante e la Divina Commedia”

Potrete ammirare alcune opere della sua collezione “I fuori tempo” presso la Club house de I Faggi.

Salute e benessere

Il Circolo I Faggi è felice di poter presentare la Dott.ssa Valentina Crestani, la Nutrizionista che seguirà tutti i nostri associati ed atleti per trovare con loro la più sana, corretta e bilanciata dieta alimentare, attinente alle diverse e specifiche esigenze individuali.

La Dott.ssa Valentina Crestani è una Biologa Nutrizionista specializzata in Nutrizione e Dietetica.

Laurea triennale in Biotecnologie, degli studi che le ha permesso di acquisire e consolidare competenze in svariati ambiti come la fisiologia, la patologia clinica, la biologia cellulare e molecolare, la genetica, la farmacologia, ecc.

Laurea Magistrale in Scienze della Nutrizione Umana, ottenuta con il massimo dei voti, che le ha permesso di approfondire tutte le conoscenze necessarie per approcciarmi alla nutrizione clinica, patologica e sportiva.

Segue pazienti di tutte le età dai bambini, agli adolescenti, agli adulti fino agli anziani.

Tratta soggetti con allergie o intolleranze, con regimi alimentari particolari (ad es. vegetariani o vegani), sportivi che vogliono affiancare la giusta alimentazione agli allenamenti, donne in menopausa, in gravidanza o con problematiche ginecologiche, pazienti che vogliono migliorare il proprio corpo o la propria salute.

Elabora piani dietetici personalizzati: ogni percorso nutrizionale è costruito sulle esigenze e caratteristiche specifiche del paziente, avvalendosi anche dell’ausilio del bioimpedenziometro, strumento che permette di analizzare e misurare la composizione corporea. Esso permette di avere evidenza della massa magra, massa grassa e acqua corporea del soggetto, fornendo un’indicazione tecnica molto accurata che affianca e guida tutto il cammino del paziente.

Un altro elemento caratteristico del suo metodo è l’ascolto; è importantissimo mettere a proprio agio il paziente, farlo sentire in un ambiente confortevole, che permetta apertura e fiducia, componenti importantissime al fine di raggiungere gli obbiettivi prefissati. La nutrizione è strettamente correlata con aspetti psicologico/comportamentali, che non vanno assolutamente trascurati ma anzi considerati attentamente e affrontati con le giuste strategie, in sinergia con altre figure professionali specializzate.

A proposito di questo reputo molto importante il lavoro in team: la sinergia del lavoro di varie figure professionali come lo psicologo, il fisioterapista, l’osteopata, il medico di base, il preparatore sportivo ecc.… permette l’ottenimento dei migliori risultati sul benessere del paziente a 360°. Tutte le discipline possono e devono integrarsi fra di loro.

Bistrot

Il nostro Bistrot Vi aspetta nella sua splendida cornice con la vista su Biella

Una colazione, un pranzo di lavoro, un’apericena o semplicemente un attimo di tranquillità, degustando gli ottimi vini delle Tenute Sella o della selezione della Collina dei Ciliegi, abbinati alle prelibatezze elaborate dalla nostra cuoca, sono una piacevole esperienza da provare.

