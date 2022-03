Edilnol Biella-Bakery Piacenza, palla a due domenica al Forum

Dopo la trasferta infrasettimanale a Pistoia, Pallacanestro Biella torna al Forum per affrontare la Bakery Piacenza, un match che mette in palio punti importanti per la corsa salvezza di entrambe le compagini.

I piacentini hanno dovuto ricorrere al mercato a causa degli infortuni occorsi al capitano Marco Perin e a Davide Bonacini, inserendo nel roster Federico Bonacini, in uscita da Reggio Emilia, e Marco Venuto, che farà il suo debutto in maglia biancorossa proprio sul parquet che è stato suo per tre stagioni.

All’andata i rossoblù di coach Andrea Zanchi vennero sconfitti 71-67 al termine di un match deciso solamente nei minuti finali. Una sfida da non sbagliare per continuare il momento estremamente positivo che ha visto Soviero e compagni mettere insieme ottime prestazioni, che molto spesso hanno portato ai due punti.

Pallacanestro Biella ha riservato per questo match una speciale promozione: per festeggiare l’imminente festa della donna, tutte le tifose rossoblù potranno acquistare un biglietto al prezzo speciale di 5 euro (promo non valida per la vendita online su Vivaticket). Ricordiamo inoltre che, in via del tutto eccezionale, la sala stampa del Forum (ingresso dal parcheggio della tribuna gialla) sarà aperta domenica 6 marzo dalle 10.00 alle 13.00

Palla a due domenica 6 marzo alle ore 18.00.

I ROSTER

Edilnol Pallacanestro Biella: 7 Jacopo Soviero, 8 Gianmarco Bertetti, 10 Luca Infante, 11 Carlo Porfilio, 15 Tommaso Bianchi, 16 Luca Vincini, 20 Matteo Pollone, 35 Luca Loro, 36 Alessandro Morgillo, 41 Kenny Hasbrouck, 44 Steven Davis. All.: Andrea Zanchi.

Bakery Piacenza: 00 Anthony Morse, 12 Mark Czumbel, 15 Daniel Donzelli, 16 Riccardo Chinellato, 18 Michael Sacchettini, 21 Zakaria El Agbani, 30 Nikolas Raivio, 99 Jacopo Lucarelli, Federico Bonacini, Marco Venuto. All.: Federico Campanella.

GLI EX DELLA PARTITA

Tra le fila dei biancorossi troviamo Daniel Donzelli, a Biella nella stagione 2019/20, e Marco Venuto, rossoblù dal 2015 al 2017.

DICHIARAZIONI PREPARTITA

Andrea Zanchi (Head Coach Edilnol Biella) – “Siamo reduci dal match infrasettimanale con Pistoia, una squadra che gioca molto bene e che ha dimostrato di avere qualità importanti. Anche in questo caso abbiamo dimostrato di poterci stare, non sono queste le gare del nostro campionato. Dobbiamo giocare e possibilmente vincere le gare contro le squadre che fanno il nostro campionato, a cominciare dalla gara che ci attende questo fine settimana. Stiamo dimostrando ogni partita di essere una squadra vera a cui nessuno dava credito, ma che sta maturando. Non abbiamo ancora fatto nulla, ma già competere ogni domenica è un primo risultato raggiunto”.

I MEDIA: DOVE SEGUIRE LA PARTITA

L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sia sul profilo Facebook che su quello Instagram di Pallacanestro Biella. Il match sarà trasmesso in diretta su LNP Pass e via radio su RadioCity4You, Official Radio dei rossoblù, ascoltabile tramite App dedicata scaricabile all’indirizzo http://www.radio-city.it/app.