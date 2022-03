L'Oroscopo di Corinne per la settimana dal 4 marzo all'11 marzo 2022

ARIETE : Tenderete a polemizzare mettendo a dura prova la pazienza di chi vi attornia ma cercate di calarvi nei panni altrui e di scendere ad equi compromessi riguardo una situazione implicante terze persone… A parte le lune strabuzzate avrete comunque modo di trascorrere delle splendide orette con gente ruspante così come riceverete una buffa missiva. Per la festa della donna: Radunatevi con le amiche per mangiare un dolcetto e se andate a folleggiare siate moderate col mangiare e col trincare …

TORO : Tempo di incontri, sintonie mentali, innovazioni e confusioni …Siate voi stessi in ogni circostanza, non lasciatevi ingannare dalle apparenze e seminate accuratamente le vostre progettazioni affinché diano succosi frutti…Riconoscere un torto ottimizzerà un rapporto mentre verso il weekend succederà qualcosa di speciale. Martedì peculiare. Per la festa della donna: Un vaso di primule o di violette, posto sul balcone, aiuterà a concretizzare un anelito od alleviare un magone.

GEMELLI : La dissonanza di Giove arrecherà un po’ di scompiglio sul lavoro o nella quotidianità costringendovi ad organizzarvi adeguatamente. Vi toccherà altresì, in nome della quiete, mordervi la lingua nel trattare con una femmina permalosa ed impertinente. Non da escludere novità sul fronte materiale, cose da far aggiustare, spostamenti da posticipare e un rospetto da ingollare. Per la festa della donna: Basterà un pensierino o un messaggino a far contento il cuore delle amiche più care.

CANCRO : Sensibili ed emotivi ve la prendete forse troppo per questioni risolvibili andando in tilt per inezie od ingigantendo ostacoli sormontabili. Prendere la vita come viene non sarà semplice soprattutto se ultimamente certe cose son andate storte ma, come altre volte, all’ultimo istante sbroglierete intricate matasse. Contatti con centri medici od estetici. Per la festa della donna: Dei fiori primaverili posizionati al centro di un tavolino emaneranno una positività tale dallo sconfiggere ogni eventuale strale.

LEONE : Quando capita di trattare con chi ha un brutto carattere ragionare risulta sicuramente più difficile ma voi, senza ruggire esageratamente, fate valere sacrosante ragioni e non immischiatevi nelle altrui sterili discussioni. Un paio di accadimenti inoltre avranno il potere di stupefarvi e un combino stuzzichino risolleverà un morale bassino. Per la festa della donna: Non scordate di porgere un augurio alle donnine che conoscete e in particolar modo ad una che vi vuole tanto bene.

VERGINE : Questa mezza ripresa vi fa stare sulle spine ma altrettanto desiderosi di ampliare il raggio d’azione sormontando ostacoli e contrattempi sbucanti da tutte le parti. Le stelline facilitano sbalzi umorali, lavoretti da iniziare o ultimare, una diceria da non ascoltare, delle variazioni impensate ma anche delle salubri passeggiatine al di fuori delle vie cittadine. Per la festa della donna: Un mazzettino di mimose sarà perfetto per ossequiare le amiche, le mamme, le figlie, la suocera e le nonne!

BILANCIA : Le vigorose vibrazioni astrali inviteranno a tuffarvi in un mare di emozioni indipendentemente dall’ansia, da un mucchio di faccende da sbrigare, da un cambiamento di programma e un acciacco da curare. Non camuffate i sentimenti per timori infondati: la sincerità e l’ammissione di debolezze saranno il vostro punto di forza… Per la festa della donna: Per voi uno scacciaguai straordinario consiste nel disporre un mazzo di fiori gialli in sala o nel cucinino.

SCORPIONE : Non sarete soddisfatti specie se appartenete alla stirpe di chi, indipendentemente dalle nuove normative, rimane egualmente tartassato e di conseguenza tenderete ad inasprirvi e a cercare delle soluzioni per far andare avanti la baracca e riprendervi un pochettino. In ambito privato invece aspettatevi delle novelle e materialmente vi toccherà sopperire a delle spese. Per la festa della donna: Omaggiate un’amicona facendole un regalino o andando insieme a prendere un caffè di pomeriggio o di mattino.

SAGITTARIO : Quanti eventi stanno per capitare e uno di questi vi porrà in un opaco stato mentale. La settimana appare fermentata e per motivazioni personali, operative o familiari, le angustie trasborderanno però non agitatevi e pazientate visto che alla fine trionferete! Fattibili pure delle new strampalate e delle scelte da compiere velocemente. Per la festa della donna: Spighe di grano situate dove abitate consentiranno di eliminare ogni affanno e di non lasciarvi trarre in inganno

CAPRICORNO : Faticherete a rinvenire un minimo di requie e così tra un problemino, un chiodo fisso e un tormentone giungerete a sabato con la testa nel pallone…Tirando aria di crisi posticipate sborsi voluttuosi e cercate di capire il partner nelle intime contraddizioni. Concedersi una frivolezza permetterà alle femminucce di recuperare autostima e gaiezza. Per la festa della donna: Mangiare delle bruschette con aglio, pomodorini e peperoncini aiuterà ad appianare le difficoltà …

ACQUARIO : Un po’ giù di corda mancherete di verve adagiandovi e lamentandovi ma la causa di ciò va additata ad un contesto indigesto e a una insofferenza ardua da arginare. Una risaputa comare vi farà arrabbiare, un maschietto vi terrà il musetto e un acciacchino abbisognerà di un controllino così come spuntano delle tiritere in casa o in campo sentimentale, un incontro casuale e una proposta da vagliare. Per la festa della donna: Mettete al Lotto i dati di nascita delle donne con cui trascorrete l’8 marzo.

PESCI : Riuscirà a portare uno spizzico di buonumore questa magica Luna che il 2 marzo si forma nella vostra costellazione? Probabilmente si soprattutto se in procinto di riprendere qualche vecchia abitudine e alleggerire il corpo e la mente da un fardello. L’umore comunque risulterà migliore e in tal caos globale potrete finalmente respirare e non continuamente sbuffare. Per la festa della donna: Acquistate dei vasetti di primule, simbolo di spensieratezza, per donarne uno alle intime conoscenti.