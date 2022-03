Biella Motor Team, podio tricolore

Se a Varese lo scorso week end gli equipaggi della Biella Motor Team hanno avuto poca fortuna nel rally denominato Rievocazione storica AC Varese riservato alle auto storiche per problemi alle vetture (Claudio Bergo ed Eraldo Botto non sono partiti mentre Vasino-Bondesan e Corsi-Magnani si sono fermati durante la gara), meglio nel Rally dei Laghi per auto moderne è andata al navigatore Alessandro Rappoldi che, al fianco del lombardo Luciano Calini su una Renault Clio RS, ha vinto la classe Rally5.

In Toscana si correva invece il Rally storico Valle del Tevere, prova d’apertura del Campionato italiano terra. Il navigatore Luigi Cavagnetto, al fianco di Federico Ormezzano sulla Talbot Lotus, ha ottenuto uno splendido terzo posto assoluto ed il secondo del 3° Raggruppamento. Cavagnetto in questo week end è impegnato con le auto moderne: al Ciocco, provincia di Lucca, si corre la gara di apertura del Campionato italiano. Sarà presente al fianco di Alessandro Forneris su una Suzuki Swift Sport Hybrid con cui daranno la caccia ai punti del Trofeo Suzuki.