Biella, Nuvolosa, al via domani con la premiazione del Concorso

Torna domani la quarta edizione di “Nuvolosa”, (leggi qui) il progetto realizzato dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Biella con l’associazione Creativecomics, il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e il supporto di UPBEduca / Palazzo Ferrero-Miscele Culturali, del Liceo Artistico cittadino, del Centro commerciale I Giardini di Biella, del Comune di Candelo.

Nel dettaglio, il domani a Palazzo Ferrero al Piazzo è prevista la premiazione alle ore 16,30 del concorso e alle 17,30 l'inaugurazione delle esposizioni, visitabili fino al 13 marzo sab e dom, orario 10.00–13.00 e 15.00–19.00, e per le scuole anche lun. 7 mart. 8 e giov.10 marzo, orario 9:00-13:00 (su prenotazione all’Informagiovani).

I lavori premiati nell’ambito del concorso nazionale con tema La natura che verrà. Ritorno al passato - viaggio nel futuro e le mostre con immagini tratte da Nathan Never. Uniti per il pianeta, Love e Letters from animals sono inserite in Selvatica - Arte e Natura in Festival e quindi saranno visitabili dal 19 marzo al 26 giugno.

Domenica 6 marzo, alle ore 10:00-11:00 “Uniti per il pianeta” Incontro con Bepi Vigna e Sergio Giardo. Presentazione del volume edito da Sergio Bonelli Editore; ore 11:00-12:00 “Laura Zuccheri, una donna che disegna Tex” Incontro con l’autrice moderato da Davide Barzi. Al termine dell’incontro, session sketch ore 12:00-13:00 “Letters from animals” Incontro con gli autori Frederic Bremaud e Giovanni Rigano; ore 14:00-15:00 Portfolio Review - con Ivan Calcaterra e Andrea Modugno Riservato ai partecipanti al concorso; ore 14:00-15:00 Incontro “Orsa Maggiore, i supereroi biellesi” presentazione del fumetto di Gloria Meluzzi e Andrea Osella; ore 15:00-16:00 “Roberto Diso” Incontro con l’autore moderato da Davide Barzi Al termine, session sketch; ore 16:00-17:00 Workshop di fumetto con Angela Allegretti (dai 12 anni). Posti limitati; solo su prenotazione a Informagiovani di Biella