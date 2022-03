Scontro tra auto a Ivrea, conducenti in ospedale in codice giallo FOTO

Oggi, 4 marzo 22, poco dopo le 13, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Santhià, è intervenuta nel comune di Ivrea, in via Burolo 18, per un incidente stradale. I due conducenti sono stati trasportati in ospedale ad Ivrea entrambi in codice giallo. L' intervento dei VVF è valso alla messa in sicurezza dei veicoli. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi e gli accertamenti del caso