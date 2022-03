Vandali al laghetto a Chiavazza, Chiola: “Servono le telecamere”. Portato via un animale e uno è stato ferito

Non ha più parole Nicolò Chiola, che ieri 3 febbraio si è di nuovo trovato divelta una parte di staccionata, oltre a un animale in meno e un altro ferito all'intero del recinto al laghetto a Chiavazza, in Regione Croce.

“Non ce la faccio più, se non mettono delle telecamere è un disastro, ne capita sempre una – commenta sconfortato Nicolò che con il padre cura l'area - . Ieri mattina mio papà ha di nuovo trovato danni al laghetto oltre a un'anatra in meno femmina e un maschio ferito. Probabilmente hanno cercato di prenderlo e non sono riusciti perchè non voleva farsi toccare e si è fatto male a una zampa. Ma io mi chiedo perchè debbano fare così queste persone. Se vogliono un animale possono anche chiedermelo, ho anche fatto alcuni cambi con altre persone, è già capitato. Ma perchè devi essere così cattivo, scavalcare la rete e azzoppare un altro animale. Non va bene così”.