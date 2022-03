Donna investita in Valle Cervo, è caccia al pirata della strada

Sono in corso le indagini di rito per individuare il pirata della strada che, nella giornata di ieri, 3 marzo, ha investito una donna a Sagliano Micca.

Secondo le prime ricostruzioni, confermate da alcuni testimoni presenti, un'auto avrebbe urtato una 31enne,residente in Valle Cervo, per cause da accettare. Non si sarebbe fermato per prestare la dovuta assistenza e avrebbe proseguito la sua corsa.

La donna è stata portata in ospedale da alcuni parenti per alcuni accertamenti. Avrebbe riportato alcune escoriazioni guaribili in alcuni giorni. Sul posto i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.