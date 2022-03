Ciclista travolto da camion a Cavaglià, in ospedale con frattura del braccio, foto archivio

Momenti di preoccupazione ieri sera, 3 marzo, a Cavaglià. Secondo le prime ricostruzioni, un camion avrebbe travolto un ragazzo in sella ad una bici per cause ancora da accertare.

Sul posto si è portato il personale sanitario del 118 per l’assistenza al malcapitato, rimasto cosciente nell’impatto. In seguito, è stato trasportato all’ospedale per le cure del caso.

Non si conoscono le sue condizioni di salute ma avrebbe riportato una sospetta frattura al braccio. Presenti anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.